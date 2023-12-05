В Волгоградской области похолодает до -14

Общество 05.12.2023 08:23
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05.12.2023 08:23
В Волгоградской области уже к завтрашнему дню в некоторых районах ожидается усиление ночных морозов. Как сообщает V102.RU со ссылкой на Волгоградский ЦГМС, при прояснении ночная температура может упасть до -13, а на следующий день, 7 декабря, до -14. Сегодня в южных районах ожидается мокрый снег, а на дорогах – гололедица.В Волгограде сегодня, 5 декабря, будет не так холодно, как в области. Днем - не холоднее -3 градусов, а ночью ожидается до -6. При этом уже сейчас на дорогах областного центра скользко из-за гололеда.
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