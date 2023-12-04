СК ищет бдительных волгоградцев для проверки опасного ж/д переезда

Жители Михайловки Волгоградской области через соцсети обратились в СКР с жалобой на состояние ж/д перехода. Как сообщает V102.RU, следователи организовали проверку.

— Руководство Волгоградского СО на транспорте Западного МСУ на транспорте СК РФ в ходе рассмотрения поступившего обращения граждан незамедлительно организовало выезд по месту нахождения пешеходного перехода через ж/д пути в Михайловке, — прокомментировали в ведомстве. — Был проведен личный прием обратившейся женщины с представителями ОАО «РЖД», руководства местной администрации и сотрудников МВД России, а также осмотр перехода.

Уточняется, что было установлено ненадлежащее состояние перехода, не позволяющее его безопасную эксплуатацию, в частности для маломобильных граждан и лиц с ограниченными возможностями.

— Также, следствие организовало доследственную проверку по доводам, приведенным в обращении заявителя, связанным с оказанием услуг, не отвечающих требованиям безопасности, — пояснили в Западном МСУ на транспорте СК РФ.

Следствие просит граждан, располагающих какой-либо информацией, относящейся к организованной проверке, сообщить по телефонам: 8-964-788-30-05 (дежурный по управлению) и 8 (8442) 39-20-50, либо обратиться с заявлением в интернет-приемную, или направить заявление по адресу: 400066, Волгоградская область, Волгоград, улица Маршала Рокоссовского, 10.

Фото: Западное МСУ на транспорте СКР

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