«Нет пассажиров и денег»: жители Михайловки требуют вернуть муниципальный транспорт

Жители Михайловки Волгоградской области начали сбор подписей с требованием возродить в городском округе уничтоженный муниципальный транспорт. Листы с подписями они намерены отправить в комитет по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Государственной думы.



Как рассказали V102.RU михайловцы, ситуация с транспортом в городском округе с каждым годом становится хуже.



– Десять лет назад в Михайловке, несмотря на протесты жителей, закрыли единственную муниципальную автоколонну, – говорят жители. – И запустили коммерческий транспорт. Михайловка, наверное, единственный город в Волгоградской области, где люди не могут воспользоваться гарантированным государством правом на льготный проезд, так как все наши автобусы – частные.



Люди все это время вынуждены платить за проезд, как говорится, полным рублем. Однако даже в райцентре не во все точки можно добраться на коммерческом транспорте.



– В Михайловке закрывается то один маршрут, то другой. Не ходят автобусы, например, от Себрово до рынка, от Сидор до рынка, ну и так далее. Люди элементарно не могут попасть даже с окраин города до центра. Чего уж говорить о жителях близлежащих сел. Отвезти ребенка на кружок, доехать до центра онкологической амбулаторной помощи, до женской консультации невозможно. Про состояние коммерческого транспорта мы вообще молчим. На линии выходят старые ПАЗы – маленькие, неудобные автобусы, в которых летом страшная духота, зимой – холодно. Почему никого не волнует, что нарушаются наши конституционные права на пользование общественным транспортом? – возмущаются жители городского округа.



Последнюю жалобу михайловцы направили недавно в комитет по делам территориальных образований, внутренней и информационной политики Волгоградской области. В ведомстве ответили, что «организация транспортного обслуживания населения с использованием муниципального транспорта невозможна в связи с недостаточной доходной частью бюджета». Кроме того, в комитете объяснили закрытие ряда маршрутов – №1 «ТЦ Святогор-Рынок-ТЦ Святогор», №3 «Рынок-Себрово», №7 «Рынок-18 магазин» тем, что «они не востребованы из-за длительного отсутствия пассажиропотока».



– Мы просто шокированы этим ответом, – говорят михайловцы. – Как это нет денег в бюджете? Михайловке выделили 6 миллиардов рублей на развитие, деньги нашлись даже на ледовый каток. А на общественный транспорт – нет. Почему у людей не спросили, что для них важнее – каток или муниципальные автобусы?



Михайловцы напоминают, что городской округ является четвертым по значению промышленным городом Волгоградской области.



– Михайловку в 2019 году признали зоной опережающего социально-экономического развития и в качестве аргумента нового статуса утверждалось, что в Михайловке – доступная рабочая сила. Но какая же она доступная? Далеко не все могут доехать до работы на том транспорте, который есть. Некоторые вынуждены тратиться на такси, да его еще и не везде его можно вызвать. Но зарплаты у нас не такие высокие, чтобы позволить себе такую роскошь, – рассуждают горожане.

Накануне, как известно, правительство распространило возможность обновления пассажирских автобусов в регионах в лизинг на льготных условиях с поддержкой за счет средств Фонда национального благосостояния на пассажирские автобусы малого класса. Ранее льгота действовала для автобусов среднего большого и особо большого классов.



– Было бы у нас муниципальное предприятие, Михайловка получила бы возможность обновить общественный транспорт. Но мы – в пролете. Вот построят у нас ледовый каток, видимо, придется переходить на коньки и ролики, – иронизируют горожане.

Напомним, перевозки по нерегулируемым тарифам осуществляются по итогам проводимых органами местного самоуправления конкурсов. Нет желающих возить пассажиров – нет и транспорта. При этом предприниматели могут в любой момент отказаться от перевозок, если посчитают их для себя невыгодными.

Ситуация, подобная той, что сложилась в Михайловке, характерна и для других районов Волгоградской области. В особенно уязвимом положении оказались жители отдаленных сел и поселков. Перевозчики отказываются обслуживать данные маршруты из-за малого количества проживающих там жителей. В итоге люди оказываются в транспортной изоляции, как, например, жители села Путь Ильича Николаевского района. Конкурсы на организацию транспортного сообщения с поселком, который находится в 50 километрах от райцентра, регулярно проваливаются из-за отсутствия участников. Люди вынуждены нанимать частный транспорт, чтобы добраться до Николаевки, что для пожилых людей - непосильно.

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