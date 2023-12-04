Общество

Андрей Бочаров дал подчиненным три недели на завершение дел

Общество 04.12.2023 12:15
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04.12.2023 12:15


Губернатор Андрей Бочаров 4 декабря подвел предварительные итоги 2023 года. По информации администрации Волгоградской области, глава региона в ходе оперативного совещания озвучил основные макроэкономические показатели, а также результаты работы в рамках национальных и приоритетных проектов развития. По итогу оперативного совещания Андрей Бочаров поставил задачи перед подчиненным на оставшиеся три недели до нового года. 

Несмотря на все трудности, по предварительным данным, основные макроэкономические показатели и целевые ориентиры текущего года демонстрируют положительную динамику даже по сравнению с достаточно экономически успешным 2022 годом. Прогнозно, по итогам 2023 года будет обеспечен рост по всем основным макроэкономическим показателям. Прогнозируется, что валовой региональный продукт вырастет более чем на 4% и преодолеет планку в 1,2 трлн руб. Индекс промышленного производства по итогам текущего года предварительно превысит 100%, – сообщил губернатор Волгоградской области. 

По его словам, в условиях снижения добычи и переработки углеводородных ресурсов, связанных с исполнением Россией своих обязательств в рамках ОПЕК+, и активных работ по модернизации производств, общий положительный результат достигается за счет роста объемов производства в несырьевом секторе. И прежде всего – в обрабатывающих производствах. Также отмечается положительная динамика в отраслях новой экономики.

Работа агропромышленного комплекса позволила в полном объеме, с хорошим запасом выполнить все задачи, поставленные президентом нашей страны, по обеспечению продовольственной безопасности. А по ряду позиций нам удалось превзойти даже рекордный 2022 год. Продолжает уверенное развитие малое и среднее предпринимательство, которое в том числе успешно занимает рыночные ниши, освобождающиеся в связи с уходом с российского рынка ряда зарубежных компаний. Данные статистики подтверждают рост числа самозанятых, числа новых индивидуальных предпринимателей и в целом рост оборота МСП, который приближается к триллиону рублей в год, – цитирует Андрея Бочарова пресс-служба областной администрации. 

Общий объем средств, направленных на реализацию национальных проектов, глава Волгоградской области назвал «рекордным». 

В 2019 году мы начинали с девятнадцати миллиардов рублей, уже а в этом году объем финансовых средств, направленных на выполнение нацпроектов, связанных с повышением качества жизни людей, вырос практически вдвое и превысил тридцать шесть миллиардов, – привел красноречивые данные глава региона. 

По итогам 10 месяцев 2023 года рост доходов консолидированного бюджета Волгоградской области по отношению к 10 месяцам 2022 года обеспечен на 14,2% или на 20,3 млрд рублей, в том числе налоговых доходов — на 17,6% или на 7,7 млрд рублей. 

Соответственно выросли и расходы на социальную сферу, и на реализацию проектов развития. В свою очередь, реализация масштабных инфраструктурных и инвестиционных проектов обеспечивает создание новых рабочих мест и формирует основы для дальнейшего социально-экономического развития Волгоградской области, – подытожил Андрей Бочаров.

Для эффективной реализации всего комплекса задач до конца 2023 года губернатор поручил профильным структурам во взаимодействии с главами муниципальных образований:

  • обеспечить в установленные сроки работы по завершению строительства и вводу в эксплуатацию запланированных на 2023 год объектов;
  • провести максимально возможную контрактацию работ и мероприятий, запланированных на 2024 год и плановый период 2025-2026 гг.;
  • заблаговременно сформировать все планы-графики работы на 2024 год, особенно учитывая, что это завершающий год реализации национальных проектов;
  • по всем курируемым направлениям деятельности провести предварительный анализ итогов работы в 2023 году и, при необходимости, принять меры по безусловному достижению контрольных и целевых показателей.

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