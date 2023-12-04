Названы лауреаты государственной премии Волгоградской области в сфере литературы, искусства, архитектуры и культурно-просветительской деятельности за 2023 год, сообщает V102.RU со ссылкой на постановление главы региона.

Самую высокую премию в номинации «Литература» получил бывший заместитель губернатора Волгоградской области Анатолий Егин за повесть «Отец городов волжских». В этом произведении автор, используя архивные документы и многолетние исследования, рассказал об истории возникновения Царицына и его первом воеводе и создателе Георгии Засекине.

Высшая премия в номинации «Архитектура» присуждена авторскому коллективу в составе Виктора Василевского, Анны Василевской, Анны Журавлевой, Станислава Азарова, Дмитрия Зимина за проект музейно-выставочного павильона «Бронекатер БК-31».

В сентябре текущего года, напомним, суд передал Бронекатер БК-31 в собственность военно-исторического музея «Наследие», который возглавляет Анна Василевская. Предприниматель и меценат Виктор Василевский является одним из создателей этого музея.

Отметим, что государственные премии Волгоградской области присуждены в шести номинациях. Их размер зависит от степени награды. Так, премия 1-ой степени составляет 200 тысяч рублей, 2-ой степени - 175 тысяч рублей, 3-ей степени - 150 тысяч. Всего на выплату госпремий из бюджета Волгоградской области выделено 2 миллиона 525 тысяч рублей.