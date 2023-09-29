Общество

Суд Волгограда признал Бронекатер БК-31 имуществом «Наследия»

Общество 29.09.2023 18:44
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29.09.2023 18:44



В Волгограде Военно-исторический музей «Наследие» обратился в Центральный районный суд с просьбой признать бесхозным Бронекатер БК-31, поднятый со дна Волги в 2017 году и выставляющийся на Центральной набережной, после чего передать его в собственность музея. Как стало известно ИА «Высота 102», суд удовлетворил заявление удовлетворили накануне. 

– Частное учреждение «Военно-исторический музей «Наследие» просило признать право  собственности  на бесхозяйное движимое имущество Бронекатер БК-31, – уточняют в Центральном райсуде Волгограда. – Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано в апелляционном порядке, – уточняют в районном суде Волгограда.

Напомним, что судно, затонувшее в акватории Волги в период Сталинградской битвы, обнаружили в мае 2017 года и подняли на поверхность в ноябре того же года. После подъема бронекатер был доставлен на Красноармейский судоремонтный завод, где его восстановили и отреставрировали. Перед этим судно, располагавшееся на площади перед музеем «Россия – моя история» в ходе своего визита в Волгоград в феврале 2018 года осмотрел президент Владимир Путин. С 2022 года БК-31 находится на Центральной набережной Волгограда – год назад, в июле 2022-го, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев принимал участие в торжественном открытии участка обновленной набережной у бронекатера.

В июне 2023 года стало известно о том, что из Фонда президентских грантов Военно-исторический музей «Наследие» получит более трех миллионов рублей на реализацию проекта «Бронекатер 31: Образовательная лаборатория 2.0» — инициатива стала победителем второго конкурсного отбора Фонда президентских грантов в 2023 году. 

В рамках проекта о боевом пути катера, его гибели, обнаружении и подъеме со дна Волги спустя десятилетия расскажут на страницах книги, которая в скором времени будет издана. Также будет создана образовательная лаборатория для школьников и студентов Волгоградской области. Молодые люди смогут прослушать лекции и  семинары, поучаствовать в мастер-классах и круглых столах. Историки, инженеры, криминалисты, архивные работники и реставраторы расскажут учащимся о проведенной за пять лет работе, которая, как правило, скрыта от глаз рядового жителя, по восстановлению исторической истины. Также будет реализована серия аудио-подкастов и видео. Все материалы будут транслироваться в собственных соцсетях и на ресурсах партнеров.

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