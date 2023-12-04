Каких сюрпризов ждать от погоды волгоградцам в ближайшие дни

В Волгоградской области в ближайшие два дня синоптики предсказывают резкое похолодание и мокрый снег. Как сообщает. Как сообщает V102.RU со ссылкой на Волгоградский гидрометцентр, в ночное время температура упадет до -12 °С.

— Завтра, 5 декабря, по области местами пройдет небольшой мокрый снег. В ночные и утренние часы по югу региона пройдут умеренные осадки. На дорогах гололедица. Ветер северо-западного направления 6-11 м/с. Температура воздуха -1...-6 °С, ночью при прояснениях до -10 °С, — рассказали в Волгоградском гидрометцентре. — В среду, 6 декабря, осадки маловероятны. Местами опустится туман. На дорогах гололедица. Ветер восточный со скоростью 6-11 м/с. Температура днем -2...-7 °С, ночью при прояснениях до -12 °С.

В Волгограде завтра, 5 декабря, временами пройдет небольшой снег. Ветер северо-западный 6-11 м/с. Ночью за окном -2...-4 °С, днем столбики термометров покажут -1...-3 °С.

— 6 декабря в городе-герое без существенных осадков. Временами туман. Ветер восточного направления 6-11 м/с. В ночной период -4...-6 °С, в дневные часы -1...-3 °С, — добавили в ЦГМС.

Сегодня, 4 декабря, в Волгоградской области местами возможны небольшие осадки в виде мокрого снега. В отдельных районах гололедно-изморозевые явления. На дорогах гололедица. Ночью и в первой половине дня местами опустится туман. Ветер западного направления с порывами до 15-20 м/с. Днем температура составит +2...+7 °С, при прояснениях -1...-6 °С в течение дня.

В областном центре в понедельник осадки маловероятны, временами туман, на дорогах гололедица. Ветер юго-западного направления 8-13 м/с. Днем +5...+7 °С с понижением к вечеру до +2...+4 °С.

Фото: архив ИА «Высота 102»