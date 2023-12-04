Общество

Два рейса из Москвы в Волгоград задерживаются из-за погодных условий

Общество 04.12.2023 08:41
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04.12.2023 08:41


Из-за погодных условий – сильного снегопада в Москве – задерживается прилет двух рейсов в Волгоград авиакомпаний S7 Airlines и «Победа». Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на онлайн-табло Международного аэропорта Волгоград. 

Так, в частности, Boeing 737 авиакомпании «Победа» из Шереметьево по расписанию должен был приземлиться в Волгограде в 10.50, однако прилет переносится на 12.05. Airbus компании S7 Airlines из Домодедово вместо 11.20 ожидают в воздушной гавани Волгограда в 12.45.  

Напомним, на минувшей неделе два лайнера ушли на запасной аэродром в Саратове из-за густого тумана в Волгограде. В городе-герое сегодня, 4 декабря, осложнения погодных условий не наблюдается. 

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