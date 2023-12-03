В Волгограде двери военной части открыли для детей

Общество 03.12.2023 08:41
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03.12.2023 08:41
Военнослужащие отдельного гвардейского мотострелкового соединения Южного военного округа провели День открытых дверей для жителей Волгоградской области и воспитанников военно-патриотических клубов региона. Как сообщили V102.RU в пресс-службе ЮВО, в День открытых дверей гостей ознакомили с повседневной жизнедеятельностью и бытом военнослужащих, провели экскурсию по соединению и продемонстрировали современное вооружение и военную технику.Посетителей накормили солдатской кашей, они также получили возможность осмотреть бронетранспортер БТР-82А, боевую машину пехоты БМП-3, танк Т-80, многоцелевой автомобиль «Тигр» и увидеть, как работают беспилотники.
Всем желающим разъяснили порядок поступления и прохождения военной службы по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации.
Фото сайта Южного военного округа
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