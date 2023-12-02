В Волгоградской области простятся с погибшим в СВО Игорем Гребенщиковым

В ходе специальной военной операции погиб уроженец Жирновского района Волгоградской области Игорь Гребенщиков, сообщает V102.RU.
— В зоне проведения СВО погиб житель поселка Линево Игорь Гребенщиков. Глубокие соболезнования родным и близким защитника Родины, — написал в своем Telegram глава района Александр Шевченко.
Местные власти сообщают, что прощание с бойцом пройдет 5 декабря в 12.00 на площади рабочего поселка Линево у памятника воинам Великой Отечественной войны.
Фото: zhirnoe.ru
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