Общество

В Волгоградской области простятся с погибшим в СВО Игорем Гребенщиковым

Общество 02.12.2023 20:50
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02.12.2023 20:50


В ходе специальной военной операции погиб уроженец Жирновского района Волгоградской области Игорь Гребенщиков, сообщает V102.RU.

— В зоне проведения СВО погиб житель поселка Линево Игорь Гребенщиков. Глубокие соболезнования родным и близким защитника Родины, — написал в своем Telegram глава района Александр Шевченко. 

Местные власти сообщают, что прощание с бойцом пройдет 5 декабря в 12.00 на площади рабочего поселка Линево у памятника воинам Великой Отечественной войны.

Фото: zhirnoe.ru

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