На СВО погиб мобилизованный сотрудник УФСИН из Урюпинска

В городе Урюпинске Волгоградской области простятся с мобилизованным сотрудником исправительного учреждения ЛИУ-23 Сергеем Козловым, который погиб в ходе специальной военной операции, передает V102.RU.

Как сообщили в администрации Урюпинска, Сергей погиб 28 октября в Донецкой области возрасте 30 лет. У него остались родители, жена и дети.

Сергей Козлов родился в Урюпинске, где закончил среднюю школу №6. Высшее образование получил в Волгоградском институте бизнеса. Отслужил срочную службу в армии.

- Всегда был открытым, добрым, отзывчивым человеком, но в то же время смелым и мужественным, готовым любому прийти на помощь. В первые дни мобилизации он отправился в зону спецоперации защищать интересы России, выполнив свой воинский долг до конца, - рассказали в администрации.

Прощание состоится 28 ноября в 10.00 часов у дома по ул. Лермонтова, 44. В 11.00 пройдет отпевание в Покровском храме, в 12.00 - траурная церемония в сквере Павших борцов у Стены памяти. Похоронят Сергея Козлова в хуторе Россошинский.

Фото: администрация Урюпинска / ВК