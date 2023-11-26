На Украине погиб боец СВО из Волгоградской области

В Волгоградской области сегодня, 26 ноября, прощаются с погибшим в зоне СВО жителем Камышина Александром Ступаченко, сообщает V102.RU.
— Александр Александрович мужественно защищал Родину и с честью выполнил свой воинский долг, — выразили соболезнования в администрации Камышина. — Скорбим вместе с семьей павшего. Вечная память Герою!
Известно, что проводить бойца могли все желающие по адресу 11-й квартал, 2. Погибшему было всего 33 года.
Фото: «Жесть. Камышин» / t.me
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