В Волгограде главврачей соберут на беседу после жалобы пациентки





В Волгограде прокуратура Тракторозаводского района привлекла к ответственности главного врача поликлиники №1 после жалобы одной из пациенток. В итоге, сообщает ИА «Высота 102», на профилактическую беседу придется явиться и всем другим руководителям медучреждений.

Причину, по которой прокуратура обратила внимание на поликлинику №1, сообщила 1 декабря официальный представитель надзорного органа.

– Местная жительница 7 августа обратилась в данное лечебное учреждение с заявлениями о предоставлении копии медицинской карты и прохождении обследования. В нарушение требований законодательства обращения заявительницы не рассмотрены в установленный 30-дневный срок, ответы по существу женщине не направлены, – прокомментировала Оксана Черединина. – По итогам проверки прокуратурой Тракторозаводского района в отношении главного врача ГУЗ «Клиническая поликлиника №1» возбуждено производство по делу об административном правонарушении, предусмотренном ст. 5.59 КоАП РФ – «Нарушение порядка рассмотрения обращений граждан».

Накануне материалы рассмотрел мировой суд – и в итоге руководителя поликлиники привлекли к ответственности с наказанием в виде штрафа в размере 5 тысяч рублей.

– В результате принятых прокуратурой мер права заявительницы восстановлены, – резюмировали в прокуратуре.

В облздраве, в свою очередь, в ответ на запрос ИА «Высота 102» сообщили, что не оставят прецедент без внимания.

– Облздравом запланировано проведение внеочередного семинара с руководителями медицинских организаций, подведомственных комитету по законодательным основам работы с обращениями граждан, – уточнили в ведомстве.