Общество

В Волгограде главврачей соберут на беседу после жалобы пациентки

Общество 01.12.2023 19:19
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01.12.2023 19:19


В Волгограде прокуратура Тракторозаводского района привлекла к ответственности главного врача поликлиники №1 после жалобы одной из пациенток. В итоге, сообщает ИА «Высота 102», на профилактическую беседу придется явиться и всем другим руководителям медучреждений. 

Причину, по которой прокуратура обратила внимание на поликлинику №1, сообщила 1 декабря официальный представитель надзорного органа. 

Местная жительница 7 августа обратилась в данное лечебное учреждение с заявлениями о предоставлении копии медицинской карты и прохождении обследования. В нарушение требований законодательства обращения заявительницы не рассмотрены в установленный 30-дневный срок, ответы по существу женщине не направлены, – прокомментировала Оксана Черединина. – По итогам проверки прокуратурой Тракторозаводского района в отношении главного врача ГУЗ «Клиническая поликлиника №1» возбуждено производство по делу об административном правонарушении, предусмотренном ст. 5.59 КоАП РФ – «Нарушение порядка рассмотрения обращений граждан». 

Накануне материалы рассмотрел мировой суд – и в итоге руководителя поликлиники привлекли к ответственности с наказанием в виде штрафа в размере 5 тысяч рублей. 

В результате принятых прокуратурой мер права заявительницы восстановлены, – резюмировали в прокуратуре. 

В облздраве, в свою очередь, в ответ на запрос ИА «Высота 102» сообщили, что не оставят прецедент без внимания.

 Облздравом запланировано проведение внеочередного семинара с руководителями медицинских организаций, подведомственных комитету по законодательным основам работы с обращениями граждан, – уточнили в ведомстве. 

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