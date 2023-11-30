Общество

Маршрут электробуса №15 в Волгограде продлили до ж/д вокзала

Общество 30.11.2023 18:42
0
30.11.2023 18:42


В Волгограде с 1 декабря электробусы №15 будут курсировать до ж/д вокзала. После продления, сообщают в мэрии, данный маршрут соединит четыре района. Одновременно принято решение об увеличении количества единиц техники на данном направлении – обслуживать его будут 12 электробусов. 

Маршрут электробуса №15 с 1 декабря: 

  • конечная в Кировском районе – остановка «Ул. Тополевая»,
  • улица Тополевая,
  • Вторая продольная магистраль,
  • улица Автомобилистов,
  • остановка «Обувная фабрика», 
  • ул. Электролесовская,
  • ул. Рабоче-Крестьянская, 
  • проспект Ленина, 
  • ул. Порт-Саида,
  • конечная в Центральном районе – ул. Коммунистическая у ж/д вокзала.

Протяженность обновленного электробусного маршрута составит порядка 19 километров, а интервал движения 15-20 минут, – уточняют в мэрии. – В первые рейсы от конечных станций электробусы ежедневно будут отправляться в 6.00, последние рейсы электрический транспорт совершит в 22.00. По мере завершения монтажа зарядных комплексов и обкатки нового маршрута количество подвижного состава на линии будет увеличиваться, а интервал сокращаться.

Фото: администрация Волгограда

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
30.11.2023 20:26
Общество 30.11.2023 20:26
Комментарии

0
Далее
Общество
30.11.2023 19:51
Общество 30.11.2023 19:51
Комментарии

0
Далее
Общество
30.11.2023 19:26
Общество 30.11.2023 19:26
Комментарии

0
Далее
Общество
30.11.2023 17:39
Общество 30.11.2023 17:39
Комментарии

0
Далее
Общество
30.11.2023 16:58
Общество 30.11.2023 16:58
Комментарии

0
Далее
Общество
30.11.2023 16:47
Общество 30.11.2023 16:47
Комментарии

0
Далее
Общество
30.11.2023 16:08
Общество 30.11.2023 16:08
Комментарии

0
Далее
Общество
30.11.2023 15:20
Общество 30.11.2023 15:20
Комментарии

0
Далее
Общество
30.11.2023 13:11
Общество 30.11.2023 13:11
Комментарии

0
Далее
Общество
30.11.2023 12:32
Общество 30.11.2023 12:32
Комментарии 0

0
Далее
Общество
30.11.2023 12:26
Общество 30.11.2023 12:26
Комментарии

0
Далее
Общество
30.11.2023 11:48
Общество 30.11.2023 11:48
Комментарии

0
Далее
Общество
30.11.2023 11:36
Общество 30.11.2023 11:36
Комментарии

0
Далее
Общество
30.11.2023 11:00
Общество 30.11.2023 11:00
Комментарии 0

0
Далее
Общество
30.11.2023 10:42
Общество 30.11.2023 10:42
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

20:26
Чиновники Волгоградской области все вместе помолились о добрых делахСмотреть фотографии
20:16
Wildberries в два раза повысил стоимость обратной доставки товаровСмотреть фотографии
19:51
В Волгограде достроили еще один дом для 45 семей и трех сиротСмотреть фотографии
19:26
Волгоградстат зафиксировал аховый рост цен на яйца и овощиСмотреть фотографии
18:42
Маршрут электробуса №15 в Волгограде продлили до ж/д вокзалаСмотреть фотографии
17:39
«Мужья на СВО – за нас заступиться некому!»: во Фролово чиновники выселяют воспитанников из детского садаСмотреть фотографии
16:58
В Волгограде скончался бывший ректор ВолГАСУ Владимир ИгнатьевСмотреть фотографии
16:47
«Соломку уже постелили»: в МБУ «Северное» подготовили приют для бездомных животных к зимовкеСмотреть фотографии
16:39
Видеть эмоции: почти половина клиентов билайна выбирает видеозвонок для общения с близкимиСмотреть фотографии
16:08
Участок трассы Р-228 из-за густого тумана закрыли для автобусовСмотреть фотографии
15:31
В Волгограде перепроверят воздух после ЧП на складе с хлоромСмотреть фотографии
15:20
Движение по Сарептскому путепроводу в Волгограде открыли по всем полосамСмотреть фотографии
14:28
Волгоградские Бонни и Клайд порезали водителя из-за видеорегистратораСмотреть фотографии
13:16
Суд прекратил производство по делу о банкротстве «Ситиматик-Волгоград»Смотреть фотографии
13:16
Волгоградец остался без интима за 129 тысяч рублейСмотреть фотографии
13:11
Волгоград получил полсотни новых коммунальных и дорожных машинСмотреть фотографии
12:32
Премьера «Щелкунчика» в «Царицынской опере» наполнена неожиданными режиссерскими решениямиСмотреть фотографии
12:26
За устранение недельного потопа в Волгограде взялись после публикации «Высоты 102»Смотреть фотографииCмотреть видео
12:11
Путин проведет 14 декабря пресс-конференцию и прямую линиюСмотреть фотографии
12:04
Волгоградская учительница перевела миллион мошенникам, спасая школуСмотреть фотографии
11:48
Дочь экс-ректора ВолГУ заработала полмиллиона рублей на пандемииСмотреть фотографии
11:36
Депутаты Волгоградской облдумы подняли себе и чиновникам зарплаты на 10,9%Смотреть фотографии
11:12
Прокрутивший «иностранную» аферу экс-следователь из Волгограда идет под судСмотреть фотографии
11:00
«СОГАЗ-Мед»: о факторах риска развития и мерах профилактики сахарного диабетаСмотреть фотографии
10:57
«Вернем имя Сталина?»: депутаты за минуту приняли поправки о референдуме по СталинградуСмотреть фотографии
10:42
Глава комитета ЖКХ Баранов испил воды в обезвоженном КотовоСмотреть фотографииCмотреть видео
10:03
В мэрии Волгограда подтвердили ЧП на складе с реагентамиСмотреть фотографии
09:54
Последствия ЧП ликвидируют на севере ВолгоградаСмотреть фотографии
09:36
В Волгограде пройдет первый процесс по новому делу Арсена МелконянаСмотреть фотографии
09:29
Для волгоградцев могут отменить банковскую комиссию при оплате ЖКУСмотреть фотографии
 