Маршрут электробуса №15 в Волгограде продлили до ж/д вокзала

В Волгограде с 1 декабря электробусы №15 будут курсировать до ж/д вокзала. После продления, сообщают в мэрии, данный маршрут соединит четыре района. Одновременно принято решение об увеличении количества единиц техники на данном направлении – обслуживать его будут 12 электробусов.

Маршрут электробуса №15 с 1 декабря:

конечная в Кировском районе – остановка «Ул. Тополевая»,

улица Тополевая,

Вторая продольная магистраль,

улица Автомобилистов,

остановка «Обувная фабрика»,

ул. Электролесовская,

ул. Рабоче-Крестьянская,

проспект Ленина,

ул. Порт-Саида,

конечная в Центральном районе – ул. Коммунистическая у ж/д вокзала.

– Протяженность обновленного электробусного маршрута составит порядка 19 километров, а интервал движения 15-20 минут, – уточняют в мэрии. – В первые рейсы от конечных станций электробусы ежедневно будут отправляться в 6.00, последние рейсы электрический транспорт совершит в 22.00. По мере завершения монтажа зарядных комплексов и обкатки нового маршрута количество подвижного состава на линии будет увеличиваться, а интервал сокращаться.

Фото: администрация Волгограда