Участок трассы Р-228 из-за густого тумана закрыли для автобусов

Из-за сильного тумана ограничено движение для рейсовых автобусов и грузовых автомобилей на трассе Р-228 Сызрань-Саратов-Волгоград.

Как сообщили V102.RU в ГУ МЧС по Волгоградской области, проезд для этого вида транспорта закрыт на участке с 380 по 428 км – от границы Волгоградской и Саратовской областей до города Красноармейска.

Между тем, по данным Гидрометцентра РФ, в Волгоградской области предупреждение об опасности из-за тумана будет действовать до 10-00 1 декабря.

Отметим, что густой туман на трассах в Саратовской области наблюдается 30 ноября с самого утра. Погодные условия могли стать причиной массовой аварии на трассе Р-22 «Каспий», которая произошла днем в Гагаринском районе. Как сообщает ИА «СарИнформ», в результате столкновения четырех автомобилей – грузовика и трех легковушек – там пострадала женщина.

Фото: ИА «Высота 102»