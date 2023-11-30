Волгоград получил полсотни новых коммунальных и дорожных машин





В Волгограде сегодня в распоряжение коммунальных и дорожных служб передают 53 единицы новой спецтехники. Как сообщает ИА «Высота 102», губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров совместно с главой Волгограда Владимиром Марченко осмотрели утром технику. Глава региона обозначил важную для всех районов цель – обеспечить современными машинами все муниципалитеты.

Смотр новой техники проходил у «Волгоград Арены». Вниманию Андрея Бочарова были представлены тракторы, комбинированные дорожные машины, автогрейдеры, дорожные катки, автокраны и гидроподъемники, экскаваторы, автогудронаторы, подметальные машины. В администрации региона уточняют, что это самая масштабная единовременная закупка дорожной техники для Волгограда – в первом квартале 2024 года город получит еще 47 единиц техники. Еще 14 спецмашин будут куплены за счет средств Волгограда.

– В Волгоградской области принято решение по обновлению общественного транспорта, коммунальной и дорожной техники. Это учитывается при формировании 10-летней программы развития Волгограда, первый этап уже идет. В течение трех лет у нас подвижной состав общественного транспорта будет практически весь обновлен, – подчеркнул Андрей Бочаров. – Другая не менее важная задача – это полномасштабное обновление коммунальной техники в муниципалитетах. Мы начинаем с Волгограда, где в течение 3-5 лет должны ее полностью обновить, чтобы можно было убирать такой большой и протяженный город.

Как подчеркнул Андрей Бочаров, программа по обновлению техники коснется всех населенных пунктов региона – потребность в коммунальных машинах, как больших, так и малых, остается высокой. При этом, уточнил он, при обновлении техники будет учитываться вопрос ее экологичности и экономичности.

– Мы приняли решение переходить в значительной части на экологичное газомоторное топливо, как в отношении общественного транспорта, так и в отношении дорожной и коммунальной техники, – отметил губернатор. По его словам 80% поступивших сегодня в Волгоград машин – газомоторные.

Часть новой техники примут для работы дорожники, оставшиеся машины будут привлекаться для уборки улиц и дворов Волгограда, в том числе зимой.

– В преддверии зимы наличие такой техники позволит оперативно убирать город, поддерживать порядок, решать задачи, которые мы ставим, — сказал Андрей Бочаров.

Всего за прошедшие годы для Волгограда приобрели 353 единицы специализированной дорожной техники. Однако с учётом вывода выработавших свой ресурс машин, доля дорожной техники, требующей замены сегодня, составляет порядка 40%.