Общество

Глава комитета ЖКХ Баранов испил воды в обезвоженном Котово

Общество 30.11.2023 10:42
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30.11.2023 10:42


Председатель комитета ЖКХ Волгоградской области Дмитрий Баранов находится с рабочим визитом в городе Котово, где сегодня, 30 ноября, в связи с необходимым ремонтом сетей отключили воду. Глава профильного ведомства, сообщает ИА «Высота 102», лично протестировал воду, которую предлагают набирать жителям в предстоящие шесть дней вынужденной «засухи».  



Как стало известно «Высоте 102», сам Баранов будет находиться в многострадальном Котово  почти неделю — на весь срок отключения с 30 ноября по 5 декабря. На месте чиновник будет координировать действия в период работ на водоводе Филино-Котово. 

Инспектируя стационарные точки для набора питьевой воды, Дмитрий Баранов прервал доклад главы Котовского района Сергея Чумакова и попросил стаканчик, чтобы налить себе водички из емкости на 2000 литров, установленной в храме Михаила Архангела. 

— Вода нормальная? — спрашивает чиновник у набирающей воду в ведро женщины.

— Вода хорошая, питьевая, — отвечает она.

— Попробую, — говорит Баранов. — Качество воды, которую подвозят, — один из основных факторов. Поэтому нужен особый контроль и особое внимание. 

Доступ к этой точке у жителей будет круглосуточным.

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