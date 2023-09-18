Общество 18.09.2023 13:50
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18.09.2023 13:50
Владелец нового китайского кроссовера Haval Jolion отсудил 218 тысяч 64 рубля за подключение дополнительной услуги при оформлении кредитного договора при покупке автомобиля в Волгограде, сообщила V102.RU руководитель объединенной пресс-службы судов региона Екатерина Вальковская.
По материалам дела, мужчине при заключении договора купли-продажи кроссовера навязали дополнительную услугу «Платежная гарантия» от ООО «Авто-Защита» на сумму 137 576 рублей. При этом покупателю озвучили, что без этой допуслуги получить кредит невозможно.
Договор купли-продажи автомобиля марки Haval Jolion стоимостью 2 050 000 рублей волгоградец заключил 11 февраля 2023 года. По словам мужчины, подписывая договор с банком, он не хотел приобретать какие-либо дополнительные услуги.
- Со слов истца, заключение кредитного договора происходило в помещении автосалона, где у него не было возможности надлежащим образом изучить все необходимые документы. Их формат, стиль изложения и обстановка в помещении не способствовали легкости прочтения и восприятию информации, - сообщила Вальковская.
Услуги, которые были предусмотрены договором о выдаче независимой гарантии, до настоящего времени ему так и не оказали. Мужчина пытался отказаться от них и возместить стоимость «Платежной гарантии» в досудебном порядке, но ему в этом было отказано. Тогда он обратился в суд.
Дзержинский районный суд Волгограда расторг договор «Платежная гарантия» и постановил взыскать стоимость самой услуги, компенсацию морального вреда, судебные расходы и штраф. Общая сумма составила 218 тысяч 64 рубля. Ответчик обжаловал это решение, но апелляционная инстанция оставила его без изменения, а жалобу без удовлетворения.
Фото из архива ИА «Высота 102»
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