МБУ «Волгоградзеленхоз» обрело нового директора

Директором МБУ «Волгоградзеленхоз» стал Сергей Галкин. Об этом сообщает V102.RU со ссылкой на данные системы СПАРК.

Сергей Галкин, уточнили в администрации Волгограда, ранее был заместителем Павла Целковского, который возглавлял учреждение. Однако недавно Целковский уволился с этой должности по собственному желанию и устроился директором МБУ «Комбинат благоустройства» в Волжском.



Галкин, напомним, был одним из первых руководителей мусорного регионального оператора, тогда еще ООО «Управление отходами-Волгоград». Он был назначен на этот пост в марте 2019 года и проработал почти год.

