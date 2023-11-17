Павел Целковский назначен главным по благоустройству Волжского

Общество 17.11.2023 12:03
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17.11.2023 12:03
Павел Целковский сегодня, 17 ноября, трудоустроился в администрацию Волжского и возглавил МУП «Комбинат благоустройства». Об этом сообщили V102.RU в администрации городского округа.
Напомним, Павел Целковский ранее возглавлял МБУ «Волгоградзеленхоз». Он уволился по собственному желанию 3 ноября 2023 года. Сообщалось, что это решение связано с его переходом на новую работу.
В должности руководителя МБУ он проработал с января 2020 года.
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