Станции для зарядки электробусов установят в двух районах Волгограда

Полный комплект новых станций для зарядки электробусов поступил на базу МУП «Метроэлектротранс» в Волгограде, сообщили V102.RU в мэрии.

- Три из четырех модулей являются ультрабыстрыми и способны зарядить аккумуляторные батареи транспортного средства с 20 % до 100 % всего за 30 минут – это оборудование будет установлено в Кировском районе, недалеко от конечной остановки электробусного маршрута. Еще одна станция для одновременной зарядки сразу шести электробусов будет установлена в троллейбусном парке Краснооктябрьского района, - рассказали в горадминистрации.

В ходе подготовительных работ уже обустроены железобетонные фундаменты и проложены кабельные линии. Следующим этапом станет монтаж зарядных станций и необходимые пуско-наладочные процедуры.

Напомним, на прошлой неделе в Волгоград поступила первая партия новых электробусов. В настоящее время 21 единица техники находится в парке МУП «Метроэлектротранс». Часть электробусов уже работает на маршруте №15 «Ул. Тополевая – «Обувная фабрика». В ближайшее время маршрут №15 будет продлен до жд вокзала через улицы Электролесовскую, Рабоче-Крестьянскую, проспект Ленина, Порт-Саида и Коммунистическую.

Электробусы производства завода «КАМАЗ» и сопутствующая инфраструктура закуплены в рамках целевой безвозвратной субсидии, выделяемой муниципалитету из федерального бюджета в рамках государственной программы «Развитие транспортной системы», входящей в национальный проект «Безопасные качественные дороги». Размер субсидии составляет 98%, таким образом, как пояснили в мэрии, расходы бюджета Волгограда составят лишь 2% от общей стоимости приобретаемого транспорта и инфраструктуры к нему.

Фото: администрации Волгоградской области