Коммунальные платежи волгоградцев могут вырасти на 500 рублей





Рост коммунальной платы ожидает волгоградцев во втором полугодии 2024 года. Как сообщает V102.RU со ссылкой на комитет ЖКХ Волгоградской области, увеличение стоимости коммунальных услуг произойдет на основании распоряжения правительства РФ, которое утвердило индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам Российской Федерации и предельно допустимых отклонениях по отдельным муниципальным образованиям от величины указанных индексов на 2024-2028 годы.

Рост коммунальной платы ожидает волгоградцев во втором полугодии 2024 года. Как сообщает V102.RU со ссылкой на комитет ЖКХ Волгоградской области, увеличение стоимости коммунальных услуг произойдет на основании распоряжения правительства РФ, которое утвердило индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам Российской Федерации и предельно допустимых отклонениях по отдельным муниципальным образованиям от величины указанных индексов на 2024-2028 годы.

В первом полугодии 2024 года средний индекс по всем субъектам Российской Федерации не изменится, а со второго полугодия его величина будет варьироваться для каждого субъекта по-разному - от 4 до 15%. Для Волгоградской области индекс составит 9,8%.Величина индексов на 2025-2028 годы будет определяться по формуле. Также правительством установлено предельно допустимое отклонение по отдельным муниципальным образованиям в субъектах Российской Федерации.Как пояснили в Минэкономразвития, у средней российской семьи размер платы вырастет на 500 руб.