Общество

Коммунальные платежи волгоградцев могут вырасти на 500 рублей

Общество 29.11.2023 08:02
0
29.11.2023 08:02


Рост коммунальной платы ожидает волгоградцев во втором полугодии 2024 года. Как сообщает V102.RU со ссылкой на комитет ЖКХ Волгоградской области, увеличение стоимости коммунальных услуг произойдет на основании распоряжения правительства РФ, которое утвердило индексы изменения  размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам Российской Федерации и предельно допустимых отклонениях по отдельным муниципальным образованиям от величины указанных индексов на 2024-2028 годы.
В первом полугодии 2024 года средний индекс по всем субъектам Российской Федерации не изменится, а со второго полугодия его величина будет варьироваться для каждого субъекта по-разному - от  4 до 15%. Для Волгоградской области индекс составит 9,8%.
Величина индексов на 2025-2028 годы будет определяться по формуле. Также правительством установлено предельно допустимое отклонение по отдельным муниципальным образованиям в субъектах Российской Федерации.
Как пояснили в  Минэкономразвития, у средней российской семьи размер платы вырастет на 500 руб.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
29.11.2023 08:58
Общество 29.11.2023 08:58
Комментарии

0
Далее
Общество
29.11.2023 08:44
Общество 29.11.2023 08:44
Комментарии

0
Далее
Общество
29.11.2023 08:25
Общество 29.11.2023 08:25
Комментарии

0
Далее
Общество
28.11.2023 21:45
Общество 28.11.2023 21:45
Комментарии

0
Далее
Общество
28.11.2023 21:15
Общество 28.11.2023 21:15
Комментарии

0
Далее
Общество
28.11.2023 20:34
Общество 28.11.2023 20:34
Комментарии

0
Далее
Общество
28.11.2023 20:06
Общество 28.11.2023 20:06
Комментарии

0
Далее
Общество
28.11.2023 19:29
Общество 28.11.2023 19:29
Комментарии

0
Далее
Общество
28.11.2023 19:28
Общество 28.11.2023 19:28
Комментарии

0
Далее
Общество
28.11.2023 18:03
Общество 28.11.2023 18:03
Комментарии

0
Далее
Общество
28.11.2023 17:50
Общество 28.11.2023 17:50
Комментарии

0
Далее
Общество
28.11.2023 17:07
Общество 28.11.2023 17:07
Комментарии

0
Далее
Общество
28.11.2023 16:25
Общество 28.11.2023 16:25
Комментарии

0
Далее
Общество
28.11.2023 15:24
Общество 28.11.2023 15:24
Комментарии

0
Далее
Общество
28.11.2023 15:17
Общество 28.11.2023 15:17
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

08:58
«Как в Сочи скоро будет»: гаражный кооператив в Волгограде смывает недельный потопСмотреть фотографииCмотреть видео
08:44
Туман осложнил обстановку на дорогах Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:32
Первые случаи гриппа А зафиксированы в Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:25
Известный тренер оценил успехи юных волгоградских хоккеистов в турнире «Супер Серия»Смотреть фотографии
08:02
Коммунальные платежи волгоградцев могут вырасти на 500 рублейСмотреть фотографии
21:45
Туман со штормовым ветром накроет Волгоградскую областьСмотреть фотографии
21:19
В Волгограде ревнивец поставил соперника на счетчик и получил «строгача»Смотреть фотографии
21:15
В Волгограде лишние деньги вложат в латаную всем миром дорогуСмотреть фотографии
20:34
От каждого по способностям: в Волгограде обсудили вклад бизнеса в развитие территорийСмотреть фотографии
20:06
Андрей Бочаров озвучил президенту Путину три «здоровые» инициативыСмотреть фотографии
20:00
Под Волгоградом разом уничтожили четыре фугасных авиабомбыСмотреть фотографии
19:29
В селе под Волгоградом ввели карантин из-за бешеной собакиСмотреть фотографии
19:28
«Хотят 360 тысяч»: в Волгоградской области состоялось первое судебное заседание по искам к телеграм-каналуСмотреть фотографии
18:03
Депутаты Волгоградской облдумы готовят почву для возвращения в СталинградСмотреть фотографии
17:50
Делайте запасы: жителям Котово объявили о длительном отключении воды с 30 ноябряСмотреть фотографии
17:45
Машинист из Волгограда задержан после кровавого спора с северяниномСмотреть фотографии
17:07
В Волгограде приступили к решению квартирного вопроса жильцов разрушенного взрывом домаСмотреть фотографии
16:59
Больше полумиллиарда рублей потратят в Волгоградской области на «реанимацию» ериков и рекСмотреть фотографии
16:25
Волгоградская область завезла на ВДНХ консервациюСмотреть фотографии
16:22
В Волгограде пешеход беспричинно «избил» монтировкой внедорожникСмотреть фотографии
15:24
Выпускнице техникума в Волгограде 9 раз отказали в детском пособии из-за стипендииСмотреть фотографии
15:17
Адвокат указал на странности по делу об убийстве IT-специалиста в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
13:42
Возврат средств в систему ОМС: как формируется резерв на повышение качества медпомощиСмотреть фотографии
12:49
Как в пятизвездочном отеле: в Волгограде на крыше дома образовался бассейн из дождевых водСмотреть фотографииCмотреть видео
12:15
SHAMAN будет петь в Волгограде два дняСмотреть фотографии
12:03
Работникам госучреждений Волгоградской области на 10,9% проиндексируют окладыСмотреть фотографии
11:58
Сады Придонья увеличили складские мощности на 30%Смотреть фотографии
11:19
В центре Волгограда строят шатер между двумя вузамиСмотреть фотографии
10:56
На «Красном Октябре» подвели итоги конкурса профмастерстваСмотреть фотографии
10:53
В Волгограде двое директоров наторговали с ущербом для бюджета на 65,5 млн рублейСмотреть фотографии
 