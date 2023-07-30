Разбитая дорога в центре Волгограда заинтересовала прокуратуру

Стало известно о прокурорской проверке после публикации V102.RU об ужасающем состоянии внутридворовой дороги вдоль домов № 18 и № 20 по улице Дымченко в Центральном районе Волгограда.

Ранее местные жители жаловались в редакцию информагентства на проезд, который, по словам волгоградцев, выглядит как после бомбежек, а таксисты отказываются приезжать в этот двор из-за страха повредить подвеску на колдобинах или оставить бампер в глубокой яме. Жильцам пятиэтажек не остается ничего другого, кроме как самостоятельно латать дыры строительным мусором и подручными средствами.

Напомним, что за проезд, как пояснили жильцы, «должна отвечать УК «Центрального района», но по факту дорога остается бесхозной. При этом за домом № 18 по улице Дымченко по нацпроекту капитально отремонтирована аналогичная дорога, которая находится в ведении муниципалитета. Как отмечают волгоградцы, ранее этот участок был практически идентичен по степени разрушения существующему ныне проезду.

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