Внутридворовой проезд вдоль домов № 18 и № 20 по улице Дымченко в Центральном районе Волгограда стал буквально притчей во языцех. По словам местных жителей, обратившихся в редакцию V102.RU, дорога выглядит как после бомбежек, а таксисты уже отказываются приезжать в этот двор из-за страха повредить подвеску на колдобинах или оставить бампер в глубокой яме.





— Эти дома по Дымченко возвели где-то в конце семидесятых. На моей памяти здесь ни разу не делали никакого ремонта. Ямы такие, что когда на машине едешь и в них попадаешь, то бултыхает так, что сердце в пятки уходит. Если проходит дождь — ямы превращаются в местные озера. Пешеходам приходится в прямом смысле прыгать из стороны в сторону, чтобы выйти из двора сухим. Тротуары разрушаются, обнажая куски арматуры. Таксисты уже перестают брать заказы, если видят, куда им предстоит ехать. Те же, кто сюда попал, искренне удивляются, что в центре города еще существуют такие дороги, — рассказал один из старожилов. — Самое интересное, что на выезде из двора, с другой стороны дома № 18 по улице Дымченко сделана просто отличная дорога, но по ней так часто не ездят, как здесь, она больше объездная. Хотя раньше ее состояние было примерно такое же, если не хуже. Но та дорога принадлежит городу, а наша вроде как всем жителям, а по факту за нее должна отвечать УК «Центрального района». Там система какая: мы должны собрать кворум и решить, что делать с дорогой. В реальности здесь даже полподъезда не соберешь. Много стариков живет, им уже ничего не надо, они не понимают в законах и не хотят лишней головной боли. А кому есть дело, те в меньшинстве. Получается замкнутый круг. Да и сама управляющая организация не спешит ничем заниматься. Тут дворников-то не видно, что уж говорить о дороге. Это наша несбыточная мечта.





По словам мужчины, жителям ничего не остается, как самим латать ямы строительным мусором и подручными средствами.

— У кого после ремонта что остается — сюда несут, ямы засыпают. Но этого хватает ненадолго. Помню даже, когда за восемнадцатым домом делали дорогу, строители нам «отработку» привозили со старой дороги и насыпали. Но пару раз прошел дождь — и ничего уже нет. Вот по телевизору много говорят хорошего. Дороги там делают, здесь. Вон даже за сельские готовы взяться. А тут под носом получается, что разруха. И виновата, что удивительно не власть, а УК, которой на руки такие законы, по которым никого не соберешь вместе. Причем, когда поднимали оплату на содержание общедомового имущества, якобы кворум был, но то во времена ковида. Якобы дистанционно голосовали. Хотя у нас все дружно удивлялись, какое такое голосование, если никто про него не слышал, — продолжает мужчина. — Тут даже не надо быть специалистом, чтобы понимать — ямы здесь точно не по ГОСТу. Тут не то, что утонешь, ноги переломаешь. Хотелось бы привлечь внимание надзорных органов. Ведь так быть не должно.





В администрации Волгограда в ответ на запрос «Высоты 102» пояснили, что придомовая территория вблизи домов по улице Дымченко № 18 и № 20 отмежевана и поставлена на государственный кадастровый учет.

— То есть земельный участок, в том числе внутриквартальная дорога, на правах общедолевой собственности принадлежит собственникам квартир в жилых зданиях. В соответствии с федеральным законодательством собственники МКД вправе распоряжаться данным имуществом и решать вопросы по его содержанию, в том числе посредством управляющей компании, — добавили в горадмине.





Также в мэрии Волгограда напомнили, что проезд за домом № 18 по улице Дымченко был реконструирован в 2021 году.

— Дорога по улице Дымченко в Центральном районе Волгограда была комплексно восстановлена в 2021 году в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Здесь было заменено около 3000 квадратных метров дорожного полотна, бордюрный камень, а также обновлены тротуары, — уточнили в городской администрации.





На фото: дорога за домом № 18 по улице Дымченко, реконструированная по нацпроекту