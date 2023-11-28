В Волгограде пешеход беспричинно «избил» монтировкой внедорожник

Полицейские задержали в Кировском районе 44-летнего волгоградца, который разбил монтировкой стекла чужого внедорожника. Как сообщили V102.RU в региональном главке МВД, мужчина признался, что это сделал он, но причину агрессии пояснить не смог, так как был пьян.

В полицию обратился хозяин внедорожника. Он просил найти и привлечь к ответственности того, кто повредил его машину, припаркованную у дома. Ущерб автовладелец оценил в 200 тысяч рублей.

Задержанный находится под административным арестом. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 167 УК РФ «Умышленного повреждение чужого имущества». Санкция статьи предусматривает до двух лет лишения свободы.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области