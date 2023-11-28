Как в пятизвездочном отеле: в Волгограде на крыше дома образовался бассейн из дождевых вод





Жители дома № 55 по ул. Героев малой земли в Красноармейском районе Волгограда хотели бы радоваться, что на крыше их девятиэтажки появился бассейн. Однако, к сожалению, на этом сходство с пятизвездочным отелем заканчивается, так как бассейн наполняется исключительно за счет дождевых вод, которые затем стекают через все этажи вплоть до первого.



– Когда первый раз потекла вода по стенам подъезда, квартир, мы сначала понять не могли, откуда все это. Потом догадались, поднялись на крышу и увидели, что она вся залита водой после прошедшего дождя. Вызвали аварийную бригаду из управляющей компании, они приехали, сказали, что затопление крыши произошло из-за засора в водостоках. Почистили, но со следующим дождем все повторилось, – говорят волгоградцы.



Масштабы потопов после осадков впечатляют. По словам жителей девятиэтажки, насквозь промокают квартиры, стены и потолки в подъезде. Вода скапливается даже у входа в подъезд – приходится устанавливать деревянные настилы.



– После очередного затопления дома у нас из строя вышел новый лифт, – констатируют горожане. – Вода попала в электрооборудование. Жители боятся, что и в квартирах из-за постоянных подтеков и сырости однажды произойдет короткое замыкание. Один раз потоп был такой сильный, что вода попала и в квартиры на первом этаже.





Возмущает жителей дома и то обстоятельство, что в управляющей компании «Новый дом» не решают проблему с периодическими потопами в девятиэтажке.



– Мастер, которая отвечает за наш дом, в последнее время перестала отвечать на наши звонки. Связаться с руководством компании нам тоже не удается. Наши опасения за безопасность проживания в доме никто не хочет разделять, но мы всерьез переживаем теперь за устойчивость дома и за сохранность электропроводки. Боимся, что произойдет пожар, – делятся волгоградцы.

Сейчас жители готовят обращения в надзорные органы с требованием обязать управляющую компанию добросовестно исполнять обязанности по содержанию общедомового имущества.





Корреспондент V102.RU пытался связаться с руководством компании по указанным в открытом доступе телефонам, в том числе аварийных служб. Удалось дозвониться лишь до мастера участка Екатерины Колгановой. Однако женщина, выслушав суть вопроса, заявила, что не будет ничего комментировать.

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