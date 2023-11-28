Общество

Как в пятизвездочном отеле: в Волгограде на крыше дома образовался бассейн из дождевых вод

Общество 28.11.2023 12:49
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28.11.2023 12:49



Жители дома № 55 по ул. Героев малой земли в Красноармейском районе Волгограда хотели бы радоваться, что на крыше их девятиэтажки появился бассейн. Однако, к сожалению, на этом сходство с пятизвездочным отелем заканчивается, так как бассейн наполняется исключительно за счет дождевых вод, которые затем стекают через все этажи вплоть до первого.

Когда первый раз потекла вода по стенам подъезда, квартир, мы сначала понять не могли, откуда все это. Потом догадались, поднялись на крышу и увидели, что она вся залита водой после прошедшего дождя. Вызвали аварийную бригаду из управляющей компании, они приехали, сказали, что затопление крыши произошло из-за засора в водостоках. Почистили, но со следующим дождем все повторилось, – говорят волгоградцы.

Масштабы потопов после осадков впечатляют. По словам жителей девятиэтажки, насквозь промокают квартиры, стены и потолки в подъезде. Вода скапливается даже у входа в подъезд – приходится устанавливать деревянные настилы.

После очередного затопления дома у нас из строя вышел новый лифт, – констатируют горожане. – Вода попала в электрооборудование. Жители боятся, что и в квартирах из-за постоянных подтеков и сырости однажды произойдет короткое замыкание. Один раз  потоп был такой сильный, что вода попала и в квартиры на первом этаже.


Возмущает жителей дома и то обстоятельство, что в управляющей компании «Новый дом» не решают проблему с периодическими потопами в девятиэтажке.

Мастер, которая отвечает за наш дом, в последнее время перестала отвечать на наши звонки. Связаться с руководством компании нам тоже не удается. Наши опасения за безопасность проживания в доме никто не хочет разделять, но мы всерьез переживаем теперь за устойчивость дома и за сохранность электропроводки. Боимся, что произойдет пожар, – делятся волгоградцы. 

Сейчас жители готовят обращения в надзорные органы с требованием обязать управляющую компанию добросовестно исполнять обязанности по содержанию общедомового имущества.


Корреспондент V102.RU пытался связаться с руководством компании по указанным в открытом доступе телефонам, в том числе аварийных служб. Удалось дозвониться лишь до мастера участка Екатерины Колгановой. Однако женщина, выслушав суть вопроса, заявила, что не будет ничего комментировать.

Фото и видео читателей V102.RU

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