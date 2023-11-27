Общество 27.11.2023 10:29
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27.11.2023 10:29
Волгоградская областная дума потратит 900 тысяч рублей на оказание услуг по приему и обслуживанию делегаций и приглашенных лиц для нужд регпарламента. Как сообщает V102.RU со ссылкой на сайт госзаказов, победителем объявленного аукциона стало ООО «Бриошь» из Москвы. Столичная фирма была единственным участником аукциона и договор с компанией, специализирующейся на деятельности ресторанов, областная дума заключит по максимальной цене контракта.
Московская фирма должна обеспечить по заявкам заказчика питание, исходя из меню, в котором должны быть горячие и холодные закуски, сырные, овощные тарелки, горячие блюда в том числе из мяса птицы и рыбы, десерт, выпечка и напитки. Причем исполнитель должен быть готов и к выездному обслуживанию, а также обязан обеспечить фарфоровую посуду, столы, скатерти, официантов, исходя из расчета один сотрудник на восемь участников банкета, а также возможность для подключения звуковой и световой аппаратуры. При этом культурно-развлекательную программу организует сам заказчик.
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