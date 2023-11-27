Волгоградцы могут накопить миллион за 12,3 года

Эксперты исследовали возможность накопления миллиона рублей жителями Волгоградской области. Как сообщает V102.RU со ссылкой на данные РИА Рейтинга, на пополнение вклада при медианной зарплате волгоградцам понадобится не менее 12,3 лет. При этом 17,7% жителей не смогут стать миллионерами даже через 15 лет. В итоге Волгоградская область расположилась на 57-ом месте по способности граждан накопить миллион.

Среднестатистическому же россиянину необходимо более 10 лет, чтобы накопить один миллион рублей. Лидером среди регионов по скорости накопления является Чукотский автономный округ, где откладывать придется всего пять лет и четыре месяца. Дольше всех этот процесс происходит в Республике Ингушетия — более 15 лет.Составители рейтинга использовали в том числе статистику Банка России, согласно которой объем вкладов населения с 1 сентября 2022 года по 1 сентября 2023 года вырос в реальном выражении на 17%, а в денежном выражении средства населения в банках увеличились на 7,7 триллиона рублей. В пересчете на душу населения объем вкладов составил порядка 280 тысяч рублей. Однако зачастую требуется накопить намного большую сумму, подчеркнули эксперты. Банковский вклад в большинстве случаев выступает основным инструментом для формирования сбережений, однако существуют и другие формы накоплений — недвижимость, инвестиции в фондовый рынок, разного рода страховые продукты.