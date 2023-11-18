Сегодня, 18 ноября, поздравления с Днем рождения принимает самый любимый сказочный персонаж Дед Мороз, передает V102.RU.

В Волгограде «зимний» дедушка уже подобрал для себя резиденцию, где на протяжении нескольких недель будет встречать гостей и угощать их ароматным чаем.





- 9 декабря в 13:00 я жду вас всех, - говорит Дед Мороз в своем видеообращении, которое опубликовал Центральный парк культуры и отдыха в Волгограде.

Резиденция Деда Мороза откроется в этот день в мастерской «Подворье» на территории ЦПКиО. Гостей всеми любимого сказочного дедушки в его резиденции ожидают интерактивная программа, игры, мастер-классы, чаепитие и сладкие подарки.

Юные волгоградцы смогут вдоволь пообщаться с Дедом Морозом, сделать фотографии на память. Запись к Деду Морозу уже открыта по ссылке.

Видео: ООО «Парк»

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