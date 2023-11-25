Общество

В Волгограде из суда увольняется родственник осужденного за терроризм генерала СК

Общество 25.11.2023 10:21
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25.11.2023 10:21


Судья Дзержинского районного суда Волгограда Захар Музраев подал заявление об отставке. Как сообщает V102.RU, об этом сообщила квалификационная коллегия судей Волгоградской области.

Музраев Захар Кандуевич работает судьей в Волгограде с 2009 года. Он просит прекратить его полномочия судьи Дзержинского районного суда на основании подпункта 1 пункта 1 статьи 14 Закона Российской Федерации «О статусе судей в Российской Федерации», т.е. на основании письменного заявления об отставке.

Захар Кандуевич является братом Михаила Кандуевича Музраева – экс-руководителя СУ СКР по Волгоградской области и бывшего советника главы СК России, осужденного к 20 годам колонии строгого режима по трем статьям УК РФ. Приговором суда его также лишили спецзвания генерал-лейтенант юстиции и госнаград. Музраеву инкриминировали совершение теракта, незаконный оборот оружия и использование служебных полномочий вопреки интересам службы. Генерал эти обвинения опровергает.

Апелляционный военный суд в Московской области на уходящей неделе рассмотрел жалобу на приговор и оставил его без изменений.

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