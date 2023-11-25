Кабмин утвердил новую границу призывного возраста с 1 января 2024 года

Правительство России утвердило повышение максимальной границы призывного возраста с 27 до 30 лет. Как сообщает V102.RU, опубликовано постановление кабмина, которое приводит нормативную базу в области воинского учета в соответствие с этими изменениями.

Напомним, федеральный закон о повышении верхней возрастной границы для призыва был подписан президентом летом текущего года. Таким образом, с 1 января 2024 года на срочную воинскую службу будут призывать молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет. Постановление правительство РФ необходимо для исполнения этого закона.