Федеральные новости

Кабмин утвердил новую границу призывного возраста с 1 января 2024 года

Федеральные новости 25.11.2023 08:07
0
25.11.2023 08:07


Правительство России утвердило повышение максимальной границы призывного возраста с 27 до 30 лет. Как сообщает V102.RU, опубликовано постановление кабмина, которое приводит нормативную базу в области воинского учета в соответствие с этими изменениями.

Напомним, федеральный закон о повышении верхней возрастной границы для призыва был подписан президентом летом текущего года. Таким образом, с 1 января 2024 года на срочную воинскую службу будут призывать молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет. Постановление правительство РФ необходимо для исполнения этого закона.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Федеральные новости
23.11.2023 17:22
Федеральные новости 23.11.2023 17:22
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
17.11.2023 11:06
Федеральные новости 17.11.2023 11:06
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
16.11.2023 17:07
Федеральные новости 16.11.2023 17:07
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
15.11.2023 17:31
Федеральные новости 15.11.2023 17:31
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
14.11.2023 15:09
Федеральные новости 14.11.2023 15:09
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
12.11.2023 21:05
Федеральные новости 12.11.2023 21:05
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
10.11.2023 19:07
Федеральные новости 10.11.2023 19:07
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
09.11.2023 20:15
Федеральные новости 09.11.2023 20:15
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
09.11.2023 17:41
Федеральные новости 09.11.2023 17:41
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
09.11.2023 13:28
Федеральные новости 09.11.2023 13:28
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
25.10.2023 19:02
Федеральные новости 25.10.2023 19:02
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
23.10.2023 09:24
Федеральные новости 23.10.2023 09:24
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
20.10.2023 13:00
Федеральные новости 20.10.2023 13:00
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
17.10.2023 21:40
Федеральные новости 17.10.2023 21:40
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
17.10.2023 19:15
Федеральные новости 17.10.2023 19:15
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

09:40
На набережной Волгограда пересаживают взрослые деревьяСмотреть фотографии
09:12
В Волгограде по дороге в школу пропал 15-летний подростокСмотреть фотографии
08:37
В Волгоградской области потеплеет до +12Смотреть фотографии
08:07
Кабмин утвердил новую границу призывного возраста с 1 января 2024 годаСмотреть фотографии
22:41
Сошли на секунду с экрана. Фестиваль «RT.Док: Время героев» собрал в Волгограде аншлагСмотреть фотографииCмотреть видео
21:40
В Котовском районе стартовали трехдневные выборы главы поселенияСмотреть фотографии
21:23
«Пропал по пути к Волге»: в Волгограде разыскивают 28-летнего мужчинуСмотреть фотографии
20:54
В Волгоградской области бешенство подтвердилось у кошки и лисицыСмотреть фотографии
20:23
Под Волгоградом задержали оптовика-курьера с килограммом «синтетики»Смотреть фотографии
19:36
«Чтобы не повторилось»: в Волгограде открылся кинофестиваль «RT.Док: Время героев»Смотреть фотографии
17:07
«На берегу лежал ее костыль»: под Волгоградом к поиску пропавшей 2 ноября пенсионерки подключились водолазыСмотреть фотографии
17:04
«А деньги кто вернет?»: требования к детям-пассажирам смягчат после скандалов в аэропорту ВолгоградаСмотреть фотографии
16:59
На юге Волгограда отремонтируют 600 метров трамвайных путейСмотреть фотографии
16:42
Суд лишил работы главу поселения в Волгоградской области из-за коррупцииСмотреть фотографии
16:01
Стало известно состояние волгоградцев после лобового ДТП на трассеСмотреть фотографии
15:36
Матч России и Кубы в Волгограде включат в Книгу рекордовСмотреть фотографии
14:39
Первые в России: волгоградские стендеры для отгрузки на танкеры жидкого аммиака заменяют импортСмотреть фотографии
13:50
Уезжавший в Москву мужчина умер на автовокзале ВолгоградаСмотреть фотографии
13:42
«У него сил не хватило»: онкобольные жалуются на ломающийся лифт в поликлинике Михайловской ЦРБСмотреть фотографии
13:10
Черная пятница в билайне: время удивительных скидокСмотреть фотографии
13:04
Волгоградка подожгла дом соседки из-за ревностиСмотреть фотографии
11:54
Главу Калача-на-Дону Сарычева оштрафовали за игнорирование проблемы ЖКХСмотреть фотографии
11:04
Жителя Котово нашли мертвым после монтажа насосаСмотреть фотографии
10:55
Плату за детские сады в Волгоградской области ограничили в 2024 годуСмотреть фотографии
10:38
Банк Уралсиб вошел в Топ-10 рейтинга самых выгодных вкладов на годСмотреть фотографии
10:06
В лобовом ДТП в Волгоградской области погибли два человека: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
09:22
Губернатор Бочаров прокомментировал атаку БПЛА под ВолгоградомСмотреть фотографии
09:19
JAC T8 PRO: путешествие по бездорожью, или почему пикапы - это ваш выборСмотреть фотографии
08:56
Застрявшим в прошлом водителям запретили выезд на волгоградские дорогиСмотреть фотографии
08:44
Семеро волгоградцев завоевали спецпризы детско-юношеской премии РосприроднадзораСмотреть фотографии
 