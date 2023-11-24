Общество

Первые в России: волгоградские стендеры для отгрузки на танкеры жидкого аммиака заменяют импорт

Общество 24.11.2023 14:39
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24.11.2023 14:39


Специалисты Камышинского опытного завода протестировали и теперь готовят к отправке заказчику автоматизированную систему для перегрузки жидкого аммиака в суда-танкеры, сообщает V102.RU. Такое импортозамещающее оборудование в России выпускают только в Камышине. 

Ранее подобные установки производили лишь за рубежом. За три года коллективу камышинского завода удалось разработать, усовершенствовать и освоить серийный выпуск таких стендеров. Продукция не только соответствует всем российским и международным требованиям, в ней применяют разработанную конструкторами завода запатентованную уникальную приводную муфту аварийного разъединения.

— Оборудование для перевалки нефтепродуктов, а также химических жидкостей в танкеры кроме нас в мире выпускают всего шесть компаний. Стендеры нашего производства во многом выигрывают у конкурентов. Наша продукция сегодня востребована, она поставляется не только российским компаниями, но и за рубеж, — отметил директор по развитию Камышинского опытного завода Сергей Кривенцов. — Эту продукцию можно назвать условно серийной, поскольку при разработке и производстве стендеров мы всегда учитываем требования каждого заказчика, разрабатываем оборудование под каждый конкретный причал и каждый проект. В этом году мы произвели уже 12 таких стендеров.

Представитель завода отметил, что сейчас предприятие активно модернизируют, завод участвует в программах федеральной и региональной поддержки. В частности, тесное взаимодействие выстроено с Центром поддержки экспорта Волгоградской области, а также с Минпромторгом России. 

К примеру, с федеральным ведомством подписано соглашение о проведении НИОКР по разработке стендеров для отгрузки сжиженного природного газа в суда-танкеры. Их признали приоритетным оборудованием в рамках федерального проекта «Прорыв на рынки СПГ». 

В 2024 году на заводе создадут и испытают первый опытный образец, а до конца 2026-го в планах — запуск серийного производства.

Отметим, что Волгоградский регион активно развивает инфраструктуру для производства, отгрузки и использования СПГ. Эту тему подробно рассмотрели на форуме «ПРОМ-ЭНЕРГО-VOLGA’2023». В ноябре 2023 года в Быковском районе запустили в работу первый в ЮФО малотоннажный СПГ-комплекс. В области активными темпами обновляют парк общественного транспорта. И уже новые машины, в том числе работают на сжиженном природном газе.

Временно исполняющий обязанности председателя облпромторга и ТЭК Алексей Цалко побывал лично на площадке камышинского завода и обсудил планы по развитию производства. 

— Общий объем господдержки Камышинского опытного завода в течение последних трех лет превысил 260 миллионов рублей. Это очень перспективное и динамично развивающееся предприятие. В дальнейших планах коллектива — разработка стендеров по перевалке метанола, производство которого создается на площадке бывшего завода «Химпром» в Волгограде, — подчеркнул Цалко. 

Напомним, что по итогам первых шести месяцев 2023 года в Волгоградской области на 27% увеличен выпуск импортозамещающей продукции. Предприятия произвели ее на общую сумму более 69,15 миллиарда рублей. Рост показателя по отношению к аналогичному периоду прошлого года составил 27%. В программе импортозамещения задействованы 66 предприятий региона.

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