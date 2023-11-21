Обладмин выделил деньги на расселение разрушенного взрывом дома в Волгограде

Волгограду на расселение жильцов разрушенного взрывом дома №9 на улице Титова выделены средства из бюджета региона. Как сообщает V102.RU, соответствующее постановление подписал губернатор Андрей Бочаров.

Средства выделяются за счет резервного фонда администрации Волгоградской области в размере 269 миллионов 474 тысячи 700 рублей. Бюджетные трансферты в этом объеме пойдут на выплату возмещения за изымаемые жилые помещения собственникам многоквартирного дома и приобретение жилых помещений городским округом город Волгоград с последующим их предоставлением жителям разрушенного взрывом дома.

Напомним, 18 октября текущего года глава региона после инспекции дома №9 на ул. Титова, который пострадал от взрыва газа в апреле текущего года, заявил о намерении властей выделить собственникам квартир деньги на покупку новых квадратных метров.

Как выяснилось, здание не подлежит восстановлению из-за сильных повреждений несущих конструкций.

Взрыв газа прогремел в доме №9 на ул. Титова рано утром 21 апреля. В результате происшествия полностью разрушенными оказались две квартиры пятиэтажки, небезопасными для проживания признали все жилые помещения подъездов № 3 и № 4. Жильцам властями было предложено маневренное жилье, часть жильцов предпочли разместиться у родственников. По информации администрации Волгограда, владельцам пострадавших квартир произведены выплаты за утраченное имущество.

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