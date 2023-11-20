Сотрудники УФСБ России по Волгоградской области возбудили уголовное дело в отношении работника почты. Как сообщает V102.RU, женщину поймали на хищении более 350 тысяч рублей.

— В ходе проведения оперативных мероприятий и следственных действий установлено, что оператор связи 1 класса одного из отделений почтовой связи почтамта УФПС Волгоградской области 26 сентября 2023 года присвоила вверенные ей денежные средства, — рассказали в пресс-службе областного управления ФСБ России. — Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере).

Уточняется, что проводится комплекс следственных действий и ОРМ по вскрытию и документированию механизма осуществления преступной деятельности.

Фото: архив ИА «Высота 102»