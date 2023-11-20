Общество

Волгоградцев в ближайшие двое суток ждет шторм с мокрым снегом

Общество 20.11.2023 09:30
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20.11.2023 09:30


В Волгоградской области в ближайшие двое суток синоптики обещают резкое ухудшение погоды. Как сообщает V102.RU со ссылкой на Волгоградский гидрометцентр, в регионе ожидается штормовой ветер, мокрый снег и резкое похолодание до -8 градусов.

— В понедельник, 20 ноября, по области осадки в виде дождя и мокрого снега, местами сильные. В отдельных районах гололедно-изморозевые явления, налипание мокрого снега на проводах ЛЭП и ветках деревьев. На дорогах гололедица. Ветер восточного направления с порывами до 15-20 м/с. Днем температура составит -2...+3 °С, местами до +6 °С, — рассказали в Волгоградском ЦГМС. — Завтра, 21 ноября, в регионе прогнозируются местами дождь и мокрый снег. В отдельных районах гололедно-изморозевые явления, на дорогах гололедица. В ночные и утренние часы в отдельных районах опустится туман. Ветер северо-западный с порывами до 15-20 м/с. В ночной период -3...+2 °С, при прояснении температура упадет до -7 °С, днем -1...+4 °С, местами -1...-6 °С.

В среду, 22 ноября, ночью в отдельных районах пройдет небольшой снег. Днем осадки будут несущественными. Ветер северо-западного направления с порывами до 15-20 м/с. Ночью за окном -1...-6 °С, при прояснении до -8 °С, днем 0...-5 °С.

В Волгограде сегодня, 20 ноября, город окажется во власти дождя и мокрого снега. Прогнозисты предупреждают о гололедице на дрогах и налипании мокрого снега на проводах и деревьях. Ветер восточного направления с порывами 15-20 м/с. Ночью -1...+1 °С, днем +2...+4 °С.

— Завтра, 21 ноября, в городе пройдут небольшие дожди и мокрый снег. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный временами с порывами до 15-20 м/с. Ночью -1...+1 °С, днем 0...+2 °С, — добавили волгоградские синоптики. — В среду, 22 ноября пройдут незначительные осадки. Ветер северо-западный 9-14 с порывами 15-20 м/с. Ночью в городе-герое -4...-6 °С, днем -1...-3 °С. 

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»  

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