Определились трое кандидатов, которые продолжат дальнейшую борьбу за кресло генерального директора УНО «Региональный фонд капремонта Волгоградской области». Как сообщает V102.RU на итоги первого конкурсного этапа, среди претендентов одни мужчины. Елена Захарова, которая руководит фондом с сентября текущего года, в конкурсе не участвует.

Примечательно, что председателем конкурсной комиссии является бывший руководитель фонда капремонта Дмитрий Баранов, который в настоящее время возглавляет комитет ЖКХ Волгоградской области.

Всего на конкурс поступило три заявки, все они рассмотрены. Судя по всему, замечаний к ним нет. К участию во втором этапе конкурса допущены все кандидаты. Среди них 35-летний первый заместитель гендиректора регионального фонда капремонта Василий Каменских, 52-летний бывший руководитель инспекции государственного строительного надзора Волгоградской области Владимир Митрохин и 39-летний Алексей Концевенко. О последнем мало что известно.

В открытых источниках его полным тезкой является директор строительной фирмы из Уфы.

Конкурс, напомним, проходит в три этапа. Он завершится в декабре текущего года.

Отметим, что с момента создания УНО «Региональный фонд капремонта Волгоградской области» в 2014 году смена генерального директора фонда происходит уже в шестой раз.

Ранее сообщалось, Елена Захарова возглавила фонд временно. Не исключается, что в последующем она может занять одну из вакантных должностей в комитете ЖКХ региона.

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