На юге Волгограда 19 ноября ограничат движение в двух районах

В Советском и Кировском районах Волгограда 19 ноября на несколько часов перекроют движение по ряду улиц в связи с проведением мероприятий, посвященных празднованию 81-ой годовщины начала контрнаступления советских войск под Сталинградом, передает V102.RU.

- Для удобства и безопасности волгоградцев и гостей города-героя с 8.00 до 14.00 19 ноября свободными от автомобилей станет часть улично-дорожной сети в Советском и Кировском районах города: ул. им. Максима Загорулько, ул. им. Зинаиды Степыкиной, ул. Никитина (от ул. Кирова до ул. Рогова) и ул. Зины Маресевой (от ул. Кирова до ул. Рогова), - сообщили в мэрии.

Ограничение движения связано с торжественным открытием новой дороги, которой присвоено имя фронтовика Евгения Федоровича Рогова.

Фото из архива ИА «Высота 102»