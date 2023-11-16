В Волгограде 19 ноября торжественно откроют движение от ТРК «Акварель» по новой дороге, которой присвоено имя фронтовика Евгения Федоровича Рогова, сообщили V102.RU в мэрии.

Напомним, это второе продолжение улицы Электролесовская. Новая дорога протяженностью 2,2 км проходит от ТРК «Акварель» до соединения с ул. Кирова. Первый участок протяженностью 1,4 км был введен в эксплуатацию в 2020 году. Дороге, которая была построена с нуля, присвоено имя участника Сталинградской битвы, ученого, экономиста, Почетного гражданина Волгограда и Волгоградской области Максима Матвеевича Загорулько.

Второе продолжение дороги, которая соединит улицу Максима Загорулько с улицей Зины Маресёвой решено назвать в честь ветерана Великой Отечественной войны, участника Сталинградской битвы Евгения Федоровича Рогова.

- Движение по новому участку Первой продольной магистрали на границе Советского и Кировского районов будет открыто в торжественной обстановке, на церемонии будет присутствовать сам фронтовик, - сообщили в администрации Волгограда.

Напомним, что с инициативой назвать новую улицу в честь 99-летнего Евгения Федоровича Рогова выступил в октябре текущего года глава региона Андрей Бочаров. Городской совет ветеранов, поддержавший это предложение, обратился с соответствующим ходатайством в мэрию, где был получен положительный ответ.

В администрации Волгограда отметили, что открытие дороги в честь фронтовика станет ключевым событием празднования 81-й годовщины начала разгрома фашистских войск в Сталинградской битве. Эта дата отмечается 19 ноября в День ракетных войск и артиллерии.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»

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