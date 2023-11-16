Герой России Олег Артемьев показал фото Волгограда с борта МКС

Герой России Олег Артемьев показал фотографии крупных городов Поволжья, в числе которых оказался и Волгоград, сделанные на борту МКС. Как сообщает «Астрахань 24», летчик-космонавт поделился снимком города-героя, а также Астрахани, Казани, Нижнего Новгорода, Самары, Саратова, Энгельса, Сызрани и Тольятти.

Пост с фотоподборкой космонавт опубликовал накануне в телеграм-канале и призвал жителей перечисленных городов отмечаться в комментариях. При этом он уточнил, что данные снимки были сделаны ранее и «подняты» из архива. К слову, жительница Волгограда оказалась первой, кто откликнулся на призыв Артемьева.

Фото: Олег Артемьев / t.me