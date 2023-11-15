Преображение ул. Дзержинского в Волгограде оценили в 160 млн рублей





МБУ «ЖКХ Тракторозаводского района Волгограда» готово заключить контракт с подрядной организацией на благоустройство улицы Дзержинского в Тракторозаводском районе. Как сообщает ИА «Высота 102», комплекс работ оценили в 160 015 288 рублей и 40 копеек. Конкурс по отбору подрядчика появился на сайте госзаказов сегодня, 15 ноября.

Согласно размещенной в открытом доступе документации, организация, которая одержит победу на Госзакупках и, вполне вероятно, предложит свои услуги за более скромную сумму, должна будет выполнить работы по благоустройству пешеходной зоны по ул. им. Ф.Э. Дзержинского в границах от проспекта Ленина до ул. Шурухина в Тракторозаводском районе, включая территорию, прилегающую к МБУК «Дворец культуры Тракторозаводского района Волгограда». Приступить к благоустройству рабочие должны будут не позднее 1 марта 2024 года, а завершить его к октябрю того же года.

В обосновании стоимости контракта указывается, что 157 220 980 рублей будет направлено непосредственно на работы по обновлению пешеходной зоны. Что именно предстоит сделать, подробно прописано в проектной документации. Так, в частности, на севере Волгограда наконец приведут в порядок проезды и пешеходные зоны, обновят малые архитектурные формы и освещение. Окончательным этапом благоустройства станет укладка газона, высадка деревьев и кустов. К слову, отдельный параграф в проектном заключении уделен доступу на обновленную территорию маломобильных горожан.

Из изюминок проекта благоустройства – на ул. Дзержинского в Волгограде к осени 2024 года появятся фонтаны с подсветкой. Их строительство также ляжет на плечи подрядчика. Кроме того, в выше обозначенных границах ул. Дзержинского будет организована детская игровая зона с качелями и каруселями. На это, согласно проекту договора, предусмотрено 2 794 380 рублей.

Фото: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102»

Материал опубликован в рамках проекта «Настоящее без коррупции – основа развития региона»