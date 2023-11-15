Общество

Ушедшая в отставку волгоградская судья оспорила дисциплинарное наказание

Общество 15.11.2023 07:46
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15.11.2023 07:46


Привлечение к дисциплинарной ответственности обжаловала в Высшей квалификационной коллегии судей России Светлана Подлесная, которая ранее отправляла правосудие в Кировском районном суде Волгограда, сообщает V102.RU.

Рассмотрение жалобы судьи в отставке Подлесной на решение квалификационной коллегии судей Волгоградской области от 1 сентября 2023 года о привлечении ее к дисциплинарной ответственности в виде предупреждения состоится на следующей неделе в Москве на заседании ВККС РФ.

Ранее информагентство сообщало, что в сентябре текущего года ККС Волгоградской области приняла решение о привлечении к дисциплинарной ответственности в виде предупреждения судьи Подлесной. После этого судья подала заявление об отставке и оно было удовлетворено. Ее полномочия были прекращены с 4 сентября 2023 года.

Согласно закону РФ «О статусе судей», дисциплинарное взыскание в виде предупреждения может налагаться на судью за совершение им дисциплинарного проступка, если квалификационная коллегия судей придет к выводу о невозможности применения к судье дисциплинарного взыскания в виде замечания или если судья ранее подвергался дисциплинарному взысканию.

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