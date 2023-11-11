Общество

Бесплатную электричку Волгоград-Волжский назначили 12 ноября

Общество 11.11.2023 12:10
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11.11.2023 12:10


Дополнительную электричку сообщением Волгоград-Волжский назначили  в связи с проведением 12 ноября матча «Ротора» с «Муромом». Как сообщили V102.RU в волгоградском клубе, пригородный поезд отправится в воскресенье от остановочной платформы Мамаев Курган в 16:38 ч., а прибудет в Волжский в 17-31 ч. Напомним, СК «Ротор» организовал за сезон уже несколько бесплатных электричек для болельщиков из Волжского.
Волгоградские фанаты  могут приехать на стадион на двух  пригородных поездах:
От ст. Шпалопропитка (11:59) до о.п. Мамаев Курган (12:58)
От о.п. Тракторная пасс. (13:41) до о.п. Мамаев Курган (13:57)
После окончания матча волгоградцев развезут электрички по следующему расписанию.
От о.п. Мамаев Курган (16:56) до о.п. Тракторная пасс. (17:13)
От о.п. Мамаев Курган (17:30) до ст. Южная (18-30).
Напомним, матч «Ротора» и «Мурома» состоится на Волгоград Арене 12 ноября в 14-00 ч.



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