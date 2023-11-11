Общество

В Волжском открылась цветочная выставка «Бал хризантем»

Общество 11.11.2023 10:51
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11.11.2023 10:51


В волжской оранжерее Волгоградского ботанического сада сегодня, 11 ноября, стартовала традиционная выставка осенних цветов. Как сообщили v102.RU в облкомприроды, в этом году он пройдет в концепции «Философия цвета».

Хризантема не перестает очаровывать людей своим необычайным изяществом и разнообразием цветовой палитры. На мероприятии будет представлено более 90 сортов хризантем, из них 29 новых сортов  – индийские и корейские, ампельные и мультифлора.

При помощи профессиональных флористов готовятся новые интересные локации, тематические фотозоны, для прогулок будут открыты экспозиционные теплицы, в которых артисты «Театр кукол «Арлекин» специально для самых юных гостей нашего бала покажут спектакли, а также мастер классы от ведущих флористов города.

Выставка продлится до 26 ноября. Ежегодно это мероприятие привлекает тысячи жителей региона, некоторые из которых приезжают в Волжский и из других районов региона.
Многие посетители делают незабываемые фото на фоне цветников.
Фото облкомприроды/t.me

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