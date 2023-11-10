«Едем к маме в Волгоград»: россиянку с детьми и мужем эвакуируют из сектора Газа

Попавшая в списки на эвакуацию россиянка Надежда Шаат пытается выбраться из сектора Газа. Как сообщает V102.RU со ссылкой на РЕН ТВ, женщина вместе с семьей направляется в Волгоград.

— Где-то через час будем выходить. Мы, славу Богу, живы, все хорошо, но наш дом (бомбили), нет дома, потеряли дом, с детьми все хорошо. Я, муж, трое детей, мы едем к маме в Волгоград, — рассказала россиянка.

Уточняется, что Надежде трудно найти транспорт, чтобы добраться до пограничного контрольно-пропускного пункта в городе Рафах на границе Египта и сектора Газа.

Напомним, что бывший волгоградец Дмитрий (Шломо) Решетников погиб в первые дни нападения ХАМАС на Израиль. Сначала мужчина числился пропавшим без вести, однако потом стало известно, что его убили.

Фото: архив ИА «Высота 102»

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