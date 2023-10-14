Бывший волгоградец погиб в первые дни нападения ХАМАС на Израиль. Сначала числился пропавшим без вести. Однако потом стало известно, что он был убит.
Пришли 2 тысячи человек. В Иерусалиме похоронили убитого в ходе конфликта с ХАМАС волгоградца Дмитрия Решетникова
Общество 14.10.2023 14:21
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14.10.2023 14:21
Бывший волгоградец погиб в первые дни нападения ХАМАС на Израиль. Сначала числился пропавшим без вести. Однако потом стало известно, что он был убит.
В Иерусалиме похоронили бывшего волгоградца Дмитрия (Шломо) Решетникова. Как сообщает V102.RU со ссылкой на израильские телеграмм-каналы, прощание с ним состоялось в Иерусалиме на горе Герцля. На похороны приехала из Волгограда его мама. Но, так как у Шломо нет семьи в Израиле, его соотечественники попросили прийти на прощание незнакомых людей, чтобы отдать дань памяти защищавшему Израиль солдату.Напомним, как сообщало V102.RU, Дмитрий был бойцом взвода 51 ГОЛАНИ. В Волгограде он закончил школу «ОР АВНЕР», был активистом проекта ENERJEW-Волгоград. После эмиграции в Израиль он пошел служить в армию.
Бывший волгоградец погиб в первые дни нападения ХАМАС на Израиль. Сначала числился пропавшим без вести. Однако потом стало известно, что он был убит.
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