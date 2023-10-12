«У него в Волгограде мама»: в Израиле погиб Дмитрий Решетников

- Очень теплый, мечтающий, правильный еврейский молодой человек, замечательный солдат и надежный друг. Несколько дней Шломо числился среди пропавших без вести, все жили надеждой, но... - говорится в некрологе
После официального подтверждения факта гибели от военного атташе посольства Израиля в Москве накануне вечером раввин Залман Иоффе, председатель волгоградской еврейской общины Габриэль Хахиашвили и рабанит Яэль Иоффе съездили домой к семье и сообщили трагическую новость маме солдата, выразили соболезнования от лица еврейской общины и передали слова утешения от руководства армии обороны Израиля.