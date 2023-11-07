Общество

Оборвались стропы. В Волгограде врачи собрали по кусочкам позвоночник разбившегося альпиниста

Общество 07.11.2023 21:16
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07.11.2023 21:16


В Волгограде специалисты регионального нейрохирургического центра областной больницы № 1 буквально по кусочкам собрали позвоночник одного из тяжелых пациентов. Как сообщает V102.RU, пострадавший поступил в медучреждение, сорвавшись с высоты четвертого этажа. 

— Оборвались промышленные стропы, мужчина сорвался вниз и получил производственную кататравму. Были диагностированы нестабильный осложненный компрессионно-оскольчатый перелом позвонка, открытый перелом нижней трети костей левой голени со смещением, тупую травму грудной клетки и  закрытый перелом ребер, — рассказали информагентству в комитете здравоохранения Волгоградской области. 

Нейрохирурги срочно провели операцию, освободив пациента от осколков поломанного позвонка и установив специальный имплант, который взял на себя опорную функцию позвоночника на время восстановления тела позвонка.


Также врачи установили титановые винты в позвонки для создания дополнительной опоры на время срастания переломов. Параллельно врачи-травматологи ВОКБ № 1 наложили аппарат внеочагового остеосинтеза на кости левой голени для их скорейшего заживления. 

После всех манипуляций пациент отметил улучшение чувствительности в ногах. Мужчина начал потихоньку присаживаться в кровати. Сейчас пациент проходит курс раннего восстановительного лечения и лечебной физкультуры. 

Врачи отмечают, что статистически лишь половина пострадавших после кататравм выживают. Благодаря эффективной работе специалистов облбольницы № 1, а также за счет молодого возраста пациента и хорошей физической формы у него имеется высокий шанс на полноценную реабилитацию.

Выполненная операция поможет пациенту в дальнейшем восстановлении без опасения деформации тела поломанного позвонка и нарастания таких тяжелых проявлений травмы, как скованность движений и  нарушение чувствительности. Врачи отмечают, что для возвращения к прежнему образу жизни потребуется курс длительной реабилитации по месту жительства. 

Ранее журналисты «Высоты 102» сообщали о падении из автолюльки на Волжской ГЭС двух рабочих клининговой компании из Саратова. В результате инцидента, произошедшего 2 октября в машинном отделении станции, один из рабочих погиб, а его напарника в тяжелом состоянии забрали в больницу. Судя по характеру полученных травм и обстоятельствам происшествия, в руки нейрохирургов областной больницы № 1 попал именно этот чудом выживший промышленный альпинист. 

Фото: комитет здравоохранения Волгоградской области 

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