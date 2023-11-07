Волгоградские школьники рассказали о поездке «Уроки с путешествиями»

Больше полутысячи десятиклассников из Волгоградской области сегодня, 7 сентября, находятся в Нижнем Новгороде, где в рамках проекта «Уроки с путешествиями» активно участвуют в образовательной программе. Ребята уже познакомились с главными достопримечательностями города, впереди их ждет насыщенная программа.





Перед отъездом в Нижний Новгород ребята рассказали, почему решили принять участие в проекте.

– О проекте мне рассказала классный руководитель. Я, конечно, очень обрадовалась и захотела поехать, – говорит Аминат Шахбанова из школы №9 города Волжского. – Думаю, что поездка будет очень интересной и познавательной.

По словам Егора Жильцова из той же школы, он планирует привезти домой из поездки прежде всего новые знания:

– Я хочу узнать много нового – узнать об исторической ценности Нижнего Новгорода и нашей страны.

Даниил Рыдко – курсант кадетской школы им. Солнечникова из Волжского – уверен, что лучше усвоить знания ему и его сверстникам помогут позитивные эмоции, которые неизбежны в поездке.

– Чем больше эмоций получает человек, тем лучше усваивается информация, – считает десятиклассник.

К слову, из Волгограда 572 старшеклассника отправились в путешествие в сопровождении педагогов и медработников. Напомним, что с вокзала в Волгограде ребят провожали не только близкие, но и губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Уже в поезде молодые волгоградцы успели принять участие в проектных работах, а также в мастер-классах.

Сегодня дети из Волгоградской области стали участниками экскурсий по знаковым местам Нижнего Новгорода. Своими впечатлениями и эмоциями они, конечно, делятся в социальных сетях, в том числе в телеграм-канале публикуются с их участием короткие видео.