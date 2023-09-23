Боец с позывным «Силач» из «Бессмертного Сталинграда» погиб в СВО

45-летний Сергей Ноздрин с позывным «Силач» из отряда «Бессмертный Сталинград» погиб в ходе специальной военной операции. Как сообщает V102.RU, эту трагическую новость сообщил депутат Госдумы от Волгоградской области Андрей Гимбатов.

- От всего отряда «Бессмертный Сталинград» выражаю соболезнования близким нашего боевого товарища Сергея Ноздрина. Боец погиб, исполняя свой воинский долг. Чтобы жили его дети, жили мы все, жила Родина, которую он беззаветно любил, - написал депутат в своем Telegram-канале.

В отряд Сергей Ноздрин пришел добровольцем. В 90-х годах он служил в армии, был ефрейтором, начальником радиостанции.

- В рядах штурмового отряда «Бессмертный Сталинград» Ноздрин сразу стал своим. Позывной «Силач» - это не только про физическую крепость, это дань уважения этому доброму надежному человеку, умевшему делить с соратниками все невзгоды и радости, - рассказал Андрей Гимбатов.

Прощание состоится на Ставрополье, где живет семья Сергея Ноздрина.

Фото: Андрея Гимбатова / t.me