Под ружейный грохот из парка в Волгограде изгнали иностранцев

В Центральном парке культуры и отдыха сегодня, 4 ноября, раздались выстрелы, которые напугали многих жильцов близлежащих высоток. Как сообщает V102.RU, в ЦПКиО разобрались с иностранными наемниками.

— 50 реконструкторов из Волгограда, Ростова-на-Дону и Московской области воспроизвели сегодня события XVII века — битву интервентов с государевыми войсками у Волго-Донских переволок, — заявили в ООО «Парк».





Сергей Будылкин приехал из Московской области. С его слов, таким интересным занятием он уже «болеет» больше 20 лет.

— Сегодня мы представили эпизод конца Смутного времени, когда русское государство вынуждено было выгонят из своих пределов европейских наемников, которые оказались здесь практически, как бандиты. То есть стрельцы занимались тем, чем и должно — защитой государственных интересов. С нашей стороны приехали 14 человек. Все они из разных клубов московских стрельцов. Показали массовое представление, да и погода не подвела, — поделился впечатлениями московский гость.





Напомним, что в ходе реконструкции был показан бой московских стрельцов с иностранными захватчиками. Битва закончилась победой наших войск под аплодисменты зрителей. По окончании представления все желающие могли сделать фото с понравившимися историческими персонажами.





Фото: ООО «Парк»

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